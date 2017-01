Burladingen Viel Rückhalt für die Stettener Feuerwehr

Dass alle örtlichenVereine an diesem Abend präsent waren, sagt viel über den Zusammenhalt im Ort und über den Stellenwert der Feuerwehr aus. Die Stettener Feuerwehr ist nicht nur bei Notfalleinsätzen vor Ort, sie ist auch dort präsent, wo die Dorfgemeinschaft ihre Mitarbeit benötigt.

In seinem Bericht erklärte Abteilungskommandant Jürgen Schäfer, dass es 2016 im Einsatzbereich ruhig verlaufen sei. Übungsbereitschaft und Ausbildungsstand seien gut. Er mahnte, die Sicherung des Nachwuchses nicht aus den Augen zu verlieren. Aktuell sei die Abteilung Stetten mit 26 Aktiven, zehn Mann in der Altersabteilung und fünf in der Jugendfeuerwehr gut aufgestellt. Ein Aktionstag im laufenden Jahr soll auch zur Werbung von weiteren Jugendfeuerwehrlern dienen.

Die Berichte der Gruppenführer waren positiv. Die Übungsbeteiligung von 65 Prozent sei zufriedenstellend, lasse aber auch noch Luft nach oben. Für die Altersabteilung zog Josef Ruf ein positives Resümee, ebenso die Jugendfeuerwehr von Daniel Höppner. In seinem Bericht listete Schriftführer Christian Schäfer alle Ereignisse im vergangenen Jahr detailliert auf. Der Bericht von Kassierer Siegfried Locher zeigte eine solide Kassenlage, die Prüfer lobten seine Arbeit.