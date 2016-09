Burladingen Verkaufsoffener Sonntag läuft mäßig

Burladingen. Auch in diesem Jahr stellten sich wieder zahlreiche Firmen und Geschäfte vor und präsentierten ihre Leistungen. Auch wenn es in früheren Jahren schon mal mehr Besucher gab – das Wetter lud in diesem Jahr einfach nicht zum Bummeln ein – fanden sich trotz alledem viele Besucher ein, um sich von der Vielfalt der Burladinger Geschäftswelt überzeugen zu lassen.

In den Straßen gab es zudem wieder verschiedene Unterhaltungsangebote, wie Glücksrad oder Hüpfburg. Damit alle Geschäfte und Attraktionen von ihren Kunden mühelos erreicht werden konnten, fuhr die beliebte Pferdekutsche wieder kostenlos durch die Stadt, leider meist nur mäßig besetzt.

Andererseits verständlich, denn die Besucher drängte es eher in die Geschäfte, als sich davor oder in den Zelten niederzulassen. Reinhard Bruckelt, Inhaber des Burladinger Mercedes-Autohauses, konnte über mangelnde Nachfrage jedenfalls nicht klagen. Er führte ein Beratungsgespräch nach dem anderen. In seinem Schauraum drängten sich die Menschen. Hier war es einfach gemütlicher als draußen auf der Straße. Er habe sogar einige Verträge abschließen können, berichtete der Geschäftsmann.