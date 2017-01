Burladingen Vereine bedauern die Trennung

Diese Personalie hat mächtig Staub aufgewirbelt in Burladingen: der auf ein Jahr befristete Vertrag Hipps, der zeitweise auch in der Schule nach dem Rechten sah, wurde nicht verlängert. Die Nachricht vom Ende des Arbeitsverhältnisses traf den Maurer und Fliesenleger mit Meisterabschluss vor Weihnachten wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Vor allem die Vereinswelt bedauert den Abgang des bisherigen Stelleninhabers. Fast schon euphorisches Lob ist von dieser Seite über die Zusammenarbeit mit dem 60-Jährigen zu hören.

Hipp selbst hat die Sache mittlerweile abgehakt, er schaut sich nach einer neuen Stelle um. Er kann sich allerdings immer noch nicht so recht einen Reim machen auf die von der Stadtverwaltung gewollte Trennung. Auf Anfrage berichtet er, dass das Rathaus ihm "zu wenig Engagement" vorwerfe, außerdem werde ihm vorgehalten, dass er sich mit der Beschallungsanlage nicht auskenne. Dem hält Hipp entgegen, es sei im vergangenen Jahr immer alles "gut gelaufen". Er verweist auf 35 Veranstaltungen im vergangenen Jahr in der Stadthalle. Dass jetzt ein Riegel vorgeschoben wurde, sei für ihn überraschend.

Die Verwaltung hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und einen neuen Hausmeister für die Stadthalle eingestellt. Er heißt Elefthereos Fanariotis. Der 51-jährige Grieche hatte vorgestern seinen ersten Arbeitstag. Fanariotis ist gelernter Elektriker. Er lebte 18 Jahre lang in Deutschland, und zwar in Rottenburg und in Metzingen, bis es ihn 2007 aus familiären Gründen wieder zurück nach Griechenland zog. Seit einem Monat ist er nach eigenen Angaben wieder in Rottenburg. Dort hat er von der Stellenausschreibung in Burladingen erfahren und sofort zugeschlagen.