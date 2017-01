Burladingen Verbunden mit der Heimat

Im "Lamm" in Stein erlernte Christoph Hauser das Einmaleins des Kochhandwerks. Der Burladinger eröffnete vor knapp drei Jahren mit Sommelier Michael Köhle das Restaurant "Herz & Niere" in Berlin-Kreuzberg. Er übernahm damit die angesagte Location eines ehemaligen Sternelokals von Stefan Hartmann.

An all seinen Stationen auf diesem Weg sammelte er neue Erfahrungen und wichtige Erkenntnisse für seinen Durchbruch als Koch. Über das Hotel "Königsstein" im Taunus und das "Vigilius-Mountain-Resort-Designhotel" in Lana/Südtirol kam er in die "Villa Rothschild" in Königsstein. Nach Jahren auf bereits sehr hohem Kochniveau verschlug es ihn nach Berlin, wo er nach einigen weiteren Stationen Seite an Seite mit Sterneköchen seinen Lebensabschnitt "Herz & Niere" einläutete. Die beiden Vollblutgastronomen Hauser und Köhle wollten dort mit Produkten aus der Region eine Brücke zwischen klassischer deutscher Küche und modernen jahreszeitlichen Gerichten schlagen.

Im "Kesselhaus" ist er im August zugange