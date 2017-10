Burladingen Unmoralisches Angebot: Trigema-Chef lehnt ab

Den vierseitigen Brief an den Burladinger Firmeninhaber hatte Dirk Eichelbaum aufgesetzt, Stuttgarter Filialleiter der Düsseldorfer Kanzlei. Eichelbaum schlug Grupp die Insolvenz in Eigenverantwortung vor. Sie biete "eine Vielzahl von Sondervergünstigungen". Vollmundig verspricht Eichelbaum da, es würden "für die Dauer von bis zu drei Monaten die Löhne und Gehälter aus den Mitteln des Insolvenzgeldes finanziert". Geld, das andere Firmen aufbringen müssen. Nützlich für den scheinbar Insolventen sei auch die "Nichtabführung von Umsatzsteuern, Lohnsteuer und sonstigen Steuern" zwischen dem Insolvenzantrag und der Eröffnung des Verfahrens.

Ein insolventes Unternehmen müsse ungesicherten Gläubigern ja "meist nur eine geringe Quote" ihrer Forderungen zurückbezahlen. Der Rest gelte als erlassen, was "oft zu einer massiven Stärkung des Eigenkapitals" der zahlungsunfähigen Firma führe. Verbesserungen "von mehr als 50 Prozent" seien dabei "eher die Regel als die Ausnahme", heißt es in dem Schreiben.

Dieses soll, so räumt die Kanzlei selbst ein, an rund 50 Textilhersteller in Deutschland verschickt worden sein. Grupp lehnte entrüstet ab und wandte sich mit einer Beschwerde an Innenminister Thomas Strobl (CDU). Zudem machte er den Fall öffentlich: Seine Firma hat am Mittwoch erste Berichte zu dem Vorfall online gestellt.