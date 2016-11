Burladingen "…und heiter ist die Kunst"

Mit Spannung erwartet

In jedem Jahr gebe es viele Kunstinteressierte, die jeweils mit Spannung darauf warteten, welche neuen Werke die Künstler in den vergangenen Monaten produziert hätten. Von diesem Schaffensprozess berichtete dann mit ein paar Worten der Künstler Herbert Furch. Man hätte die Ausstellung auch unter das Motto "Alb und Leben, Überleben auf der Alb oder Erfinden auf der Alb" stellen können, spannte Furch den Bogen weiter und erinnerte an die Worte des Künstlers van Gogh: "Es ist ebenso interessant und schwer, etwas gut zu sagen, wie es gut zu malen ist."

Der Vorsitzende der Burladinger Maler, Wolfgang Bastian, kam um ein paar private Worte nicht herum. Denn das Datum der Vernissage fiel exakt auf seinen 20. Hochzeitstag. "Heute auf den Tag genau im kleinen Saal nebenan haben wir uns das Jawort gegeben", erzählte er und überreichte seiner Frau Hanna Bastian einen Blumenstrauß.

Wie gewohnt launig, lustig und humorvoll eröffnete er danach die Ausstellung und wies besonders auf den Gastkünstler Manfred Bantle aus Rangendingen hin, der sich in diesem Jahr an der Weihnachtsausstellung im Burladinger Rathaus beteiligt.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage in diesem Jahr von dem Gitarrenkünstler und Sänger Mimmo Comodo. Die Werke der Burladinger Maler sind noch bis zum 16. Dezember zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen.