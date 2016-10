Burladingen Um eine Heiligenfigur reicher

Die Weihe erfolgte im Rahmen einer feierlichen Messe mit Pfarrer Konrad Bueb, in deren Mittelpunkt das Leben des Jakobus stand. Eingangs das Jakobuslied, danach die Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther: eingehend auf die Mühsal und Last der Glaubensverkündung. Danach zeigte Bueb den Weg von St. Jakobus und des neu entstandenen Pilgertums auf. Er ging auf dessen Missionsreise nach Spanien ein, auf die Hinrichtung mit dem Schwert und das Grab in Santiago de Compostella. Dann erwähnte er die Lage Burladingens am Hohenzollerischen Pilgerweg, aus der auch das Anliegen zur Aufstellung einer Jakobsfigur in der Georgskirche entstanden sei.

Sicherungsmaßnahmen

Ein Anliegen, das der Förderverein nun dank der Spende erfüllen konnte. Bueb segnete im Rahmen der Messe die Figur. Danach wurde sie vom Altarraum zu ihrem künftigen Standort an der Nordwand unter dem Chor gebracht: Etwa in Kopfhöhe aufgestellt, darunter befindet sich ein einfacher Tisch mit Stempel und Stempelkissen, um den Besuch im Pilgerbuch festzuhalten. Vorerst, so der Vorsitzende des Fördervereins Franz Rieber, wird die Figur diesen Platz noch mal verlassen, bis die notwendigen Sicherungsmaßnahmen gegen Diebstahl installiert sind.