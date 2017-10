Burladingen Über Nacht im Gerätehaus

Burladingen. Nach dem Eintreffen der 40 Jugendlichen – mit acht beziehungsweise sieben Teilnehmern stellten Hausen und Melchingen die meisten Jugendlichen – wurden sie von Jugendfeuerwehrwart Manuel Blendin begrüßt. Stadtbrandmeister Ilija Pilic übernahm den Theorieunterricht zum Auftakt. Jeder Jugendliche bekam daraufhin eine Funktion auf einem Feuerwehrfahrzeug zugeteilt. Die jeweilige Besatzung inspizierte ihr Fahrzeug, damit sie im Einsatzfall weiß, wo das ganze Material verladen ist und was man damit alles machen kann.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Bis zum Morgen des folgenden Tages gab es neun Einsätze. Einem Grillstellen- und Flächenbrand in Gauselfingen folgten ein Grillstellenbrand mit Waldbrand auf dem Killerberg und eine Personenrettung auf dem ehemaligen Wochnergelände am Waagrain.

Bei der Übung war an alles gedacht worden: an eine exzellente Verpflegung ebenso wie an den Abendsport im Stadion. Nach zwei weiteren Übungen in den Abendstunden folgte die Nachtruhe. Wie bei der Berufsfeuerwehr übernachteten die Jugendlichen und die Betreuer auch im Feuerwehr-Gerätehaus. Hierfür wurde ein Nachtlager mit Feldbetten aufgebaut und bezogen. Am Morgen stand mit einem Übungshausbrand in Hausen die letzte Aufgabe an.