Burladingen Über der Bergkette gekreist

Acht Piloten aus dem Killertal hatten sich zur Tagesausfahrt an den Breitenberg bei Pfronten verabredet. Den Textilfliegern bot sich ein herrliches Bergpanorama über die bayerischen Königsschlösser, den Forgensee und das gesamte Alpenvorland. Bei klirrenden Temperaturen konnten die Piloten wunderbar ruhige Flüge absolvieren. Aufgrund der optimalen Südausrichtung und der bislang ausgebliebenen Schneefälle konnten sogar erste Thermikreise über der gegenüberliegenden Bergkette, der so genannte Falkenstein, gedreht werden.

Die Gemütlichkeit kam zum Jahresabschluss-Flug nicht zu kurz: In der bewirteten Bergstation wurde noch zünftig eingekehrt.

Bereits an Neujahr trafen sich die Piloten des DGFC erneut, um beim Neujahrsfliegen wieder in die Luft zu gehen. "Petrus" hatte für gute Bedingungen im Killertal gesorgt, so dass am Hausberg des DGFC, der Schnaithalde oberhalb von Hausen, geflogen werden konnte. Bedingt durch die Jahreszeit und die tief stehende Sonne konnten keine längeren Flüge unternommen werden, es standen auch die Geselligkeit und die Einstimmung auf das neue Flugjahr im Vordergrund. Nach den ersten Flügen im Jahr 2017 gab es einen kleinen Sektempfang für die Piloten.