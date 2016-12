Burladingen TV-Koch gibt Kurs in Dianas Hendl-Alb

In der Sendung, die am Montag im Pay-TV-Sender Sky1 ausgestrahlt wurde, mussten die Kandidaten der Show selbstgemachte Ravioli zubereiten. Dafür hatten die Köche gerade einmal 60 Minuten Zeit. Basars Ravioli überzeugten die Jury und Gast-Jurorin Cornelia Poletto offensichtlich. Im zweiten Teil der Sendung ging es dann für die Teilnehmer darum, in einer Team-Aufgabe die U21-Mannschaft des 1. FC Köln zu bekochen. Beide Teams sollten selbstgemachte Gnocchi mit Tomatensoße und Rinderfilet zubereiten. Auch hier konnte das Team um den Burladinger punkten. "Nun bin ich unter den Top Zwölf von 120 Kandidaten, Ziel erreicht", freut sich Petrus.

Seine Begeisterung am Kochen möchte der Burladinger nun auch an andere weitergeben. Deshalb bietet er am Freitag, 29. Dezember, in Dianas Hendl-Alb in Burladingen einen Kochkurs für Männer an. "Weil Frauen Köche lieben" ist der Titel des Kurses. "Wenn Männer aus Leidenschaft kochen, werden Frauen schwach! Kochen ist sexy, macht Spaß und vor allem Eindruck", behauptet Petrus Basar auf seiner Facebookseite. Im "Männerkochkurs" sollen die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Liebsten mit "raffinierten und dennoch schnell zuzubereitenden Gerichten verwöhnen" können. Vorkenntnisse sind laut Basar keine nötig. Gekocht wird ein viergängiges Menü. Dieses wird im Anschluss gemeinsam mit den Partnerinnen der Köche verkostet.

Weitere Informationen: Weitere Informationen und Anmeldung zum Kurs telefonisch bei Dianas Hendlalb unter 07475/6501 oder unter info@dianas-hendl-alb.de, info@petrusbasar.de, oder direkt vor Ort.