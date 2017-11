Burladingen TSV verliert Krimi-Spiel im Tie-Break

"Es war alles drin bis zum Schluss", ärgerte sich TSV-Trainer Philipp Kurz etwas über die vermeidbare Niederlage. "Backnang war der erwartet starke Gegner. Das ist eine kampfstarke Mannschaft, die nie aufgibt. Am Ende waren es ein paar Kleinigkeiten, die den Ausschlag für die TSG gegeben haben", weiß der Burladinger Übungsleiter und belegt dies mit einem Beispiel: "Wir hatten fast in jede m Satz ein, zwei Situationen, in den wir zwar bärenstark angegriffen haben, Backnang jedoch gefightet und den Ball wieder über das Netz gebracht hat, wo er dann bei uns ins Feld geplumpst ist."

Dabei hatten die Fehlastädterinnen im ersten Satz eine souveräne Leistung gezeigt. "Wir waren sehr stabil in der Annahme, sind sehr gut im Block gestanden und haben die Angriffe clever gespielt", lobt Kurz sein Team, das in Durchgang eins schnell auf 10:3 davon zog, den Vorsprung auf 14:6 ausbaute und trotz eines kleinen Hängers, der Backnang wieder etwas heran brachte, am Ende den Satz souverän mit 25:19 für sich entschied.

Die Gastgeberinnen zeigten sich davon aber nicht geschockt, gestalteten im zweiten Satz die Anfangsphase bis zum 6:6 ausgeglichen, und ließen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als sich Burladingen auf 11:7 und 12:8 absetzte. Backnang schlug zurück, verkürzte den Rückstand auf 16:18 und glich zum 19:19 aus. Am Ende setzte sich die TSG knapp mit 25:22 durch. Im dritten Satz das gleiche Bild: nach ausgeglichenem Beginn gelang es dem TSV zwar, sich eine 9:7-Führung zu erspielen; die Fehlastädterinnen verpassten es aber danach, den Vorsprung auszubauen. So kam Backnang wieder zurück, erspielte sich seinerseits beim 17:16 und 21:20 eine knappe Führung und brachte diese mit 25:23 ins Ziel.