Burladingen TSV Burladingen ehrt seine herausragenden Sportler

Im Bereich Volleyball gelang den Damen-Volleyballerinnen U 13 um Trainer Oguz Kutlu der zweite Platz bei der Bezirksmeisterschaft West, Platz zwei bei der Württembergischen Meisterschaft sowie Platz sechs bei den Süddeutschen Meisterschaft. Den Damen U 14, trainiert von Claudia Schaupp, gratulierte der Vorsitzende Hans-Ignaz Dieter zum zweiten Platz bei der Bezirksmeisterschaft West, weiter zu Platz sieben bei der Württembergischen Meisterschaft sowie zur erneuten Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft 2017. Die Damen U 16 von Anica Brunner erreichten den ersten Platz in der Bezirksmeisterschaft West sowie Platz drei bei der Württembergischen Meisterschaft. Die Damen U 18 mit Stefan Hecht schafften den ersten Platz bei der Bezirksmeisterschaft West, das Team Damen zwei den zweiten Platz beim Bezirkspokal. Das Team U 16 männlich von Peter Messner erreichte Platz zwei in der Bezirksmeisterschaft West, verbunden mit der Qualifikation für die Württembergische Meisterschaft.

Beim Tischtennis konnte der männlichen Jugend U 18 von Fabian Schülzle zum Aufstieg in die Bezirksliga gratuliert werden, den Tischtennissenioren gelang der Aufstieg in die Bezirksklasse.

Als Einzelsportler erzielte Wendelin Acker trotz einer längeren Verletzungspause wieder viele Erfolge. Herausragend sind der zweite Platz bei der Baden-Württembergischen Senioren-Hallenmeisterschaft im Kugelstoßen in Sindelfingen mit 10,14 Meter, der zweite Platz bei der Württembergischen Meisterschaft im Steinwerfen in Schwäbisch Gmünd mit 10,49 Meter sowie der Titel als Baden-Württembergischer Meister mit dem Hammer mit 30,82 Meter. Weitere hervorragende Leistungen waren Platz eins und Kreismeister mit Kugel (10,53 Meter), Diskus (21,45 Meter) und Hammer (27,24 Meter) beim Werfertag in Weilstetten, Platz eins mit dem Hammer (31,77 Meter) beim Werfertag in Oberbaldingen, Platz eins beim Drei-Kampf mit 2464 Punkten beim Mehrkampftag in Ostdorf, jeweils Platz eins und damit die Kreismeisterschaft mit Diskus (20,44 Meter) und Kugel (10,17 Meter) in Ostdorf und Platz eins mit der Kugel (9,98 Meter) beim Schwarzwälder Alterstreffen in Löffingen.