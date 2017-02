Burladingen "Trump" wünscht Frohe Weihnachten

Burladingen-Gauselfingen. Eine Jahreszeit, an der die ganze Bevölkerung teilnimmt und bei der kräftig auf den Putz gehauen wird: Jedes Jahr ist die Fasnet Anlass für staatstragende Prominenz, dem größten Burladinger Stadtteil einen Besuch abzustatten. Mal sind’s die alten Römer, mal die Ägypter und dieses Jahr der amerikanische Präsident Donald Trump. Rudi Kanz lässt sich da nicht lumpen, und zum Empfang gibt es ein deftiges Essen, auch fürs Volk, diesmal Gulaschsuppe und saure Kutteln. Leider: Beides ist beim Eintreffen des hohen Gastes bereits restlos verspeist.

Wie jedes Jahr spielte der Ortsvorsteher die Rolle des Gastes selbst. Als Donald Trump hatte er auch seinen Verteidigungsminister, einen Sioxindianer mit wenig Deutschkenntnissen mitgebracht, dessen Botschaft unübersetzt lautete: "I wish you a merry christmas and a happy new year". Womit zusammengefasst war, wieviel Trump und seine Administration von Deutschland wissen. Zumindest wusste er, dass der Rathausschlüssel jetzt in Narrenhand gehört und übergab diesen untertänigst an Narrenvater Sven Rempe. Der glossierte anschließend das Ortsgeschehen in deftigen Versen. Angefangen vom 100. Geburtstag der Bech-Marie bis hin zu einem Friedhofserlebnis, bei dem ein Maskerle in ein offenes Grab gefallen war und bibbernd fror. "Selbst schuld", sagte der Narrenvater, "Hätsch de verbrenne lassen." So ging es munter weiter bis hin zu Erlebnissen auf dem Straßenstrich. Alles aber, so betonte Sven Rempe, sei nur ein Vorgeschmack auf den bunten Abend am Samstag im Pfarrsaal. Da werde dann mit Sicherheit nochmals nachgelegt.

Als Dank für seinen Einsatz für die Gauselfinger Fasnet erhielt Ortsvorsteher Rudi Kanz die letzten drei Meter der von einem Lastwagen heruntergerissenen Straßenüberspannung mit Fasnetswimpeln, ein Unikat, versehen mit Originalklebeband. Und noch ein Dankeschön für die Hilfe des Kindergartens beim Ringtreffen der Narrenzünfte übergab Sven Rempe an Leiterin Angelika Menzer-Klaiber: ein Scheck in Höhe von 600 Euro. Ein Busserl war ihr das dann schon wert. Und da der ganze Rathaussturm wegen des wunderbaren Wetters vor dem Rathaus stattfand, konnte dort zu den schmetternden Tönen der Schlössle-Band getanzt werden.