Burladingen Trigema-Chef vermittelt im Streit um Harry Ebert

"Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat"

Der Trigema-Chef gab sich optimistisch, dass seine Vermittlung gelingt. „Ich habe das Gefühl, dass es etwas bringen könnte“, sagte Grupp in SWRinfo. „Der Herr Bürgermeister hat mir angedeutet, dass er gerne das Gespräch sucht und er möchte im Prinzip das auch bereinigen. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat.“ Ebenso sagte Grupp, dass die Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat, Dörte Conradi, Gesprächsbereitschaft signalisiert habe: „Ich habe auch mit Frau Conradi gesprochen, und auch sie ist dann zu einem Gespräch bereit und das werde ich jetzt beiden vorschlagen.“ Eine Beilegung des Streits sei ganz im Sinne der Stadt, so Grupp: „Es wäre im Sinne von Burladingen, denn man kann sich nicht an solchen Kleinigkeiten, die ja nichts mit der Stadt zu tun haben, sondern die nur Meinungsäußerungen sind, im Prinzip solche Probleme machen.“