Burladingen Trigema-Azubis im Ausnahmezustand

"Die machen das toll", lobte der Kaufmännische Leiter und Prokurist Hanns Bilz seine jungen Kollegen und ist sich sicher: "Das kommt doch ganz anders rüber, wenn ihnen das Gleichaltrige erklären." Fünf Ausbildungsberufe plus das Duale Studium wurden den rund 120 jungen Menschen aus der Region, Abiturienten, Werkrealschüler, Realschüler und Hauptschüler, erläutert. In kleine Gruppen aufgeteilt, waren sie rund zweieinhalb Stunden in der Firma unterwegs, durchliefen dabei alle Abteilungen. Dabei erfuhren die jungen Menschen wie Fäden zu Fashion wird, dass daran nicht nur die Textil und Modenäher, sondern eben auch Elektroniker, Produktions- und Industriemechaniker, Produktveredler und Akademiker mit Bachelor ihren Anteil haben.

Tatsächlich, im Nähsaal stehen verschiedene kleine Grüppchen junger Menschen. Eine lässt sich vom Azubi Alexander die Schnitte erklären, andere sitzen schon an der Nähmaschine und probieren am Stoff, den sie vorher mit zugeschnitten haben mal was aus.

Lea, die angehende Modenäherin, ist kaum älter als die Burladinger Schülerin, der sie gerade mit einem Lachen erklärt, was es auf sich hat mit den Nähten am T-Shirt und wie die Nähmaschine richtig eingestellt ist. Spaß haben beide, das sieht man ihren Gesichtern an. Einige hundert Meter weiter wird es technisch, da erklärt Produktionsmechaniker-Azubi Onur seiner Gruppe, was zu seinem Berufsalltag gehört, und lässt sie selber gleich mal machen. Mit Feuereifer beugen sich die Schüler da über wichtige kleine Teile der Strickmaschine, jene Teile, die nachher dafür sorgen, dass die Fäden wie am Schnürchen laufen. Dazu muss vorher gesäubert, sortiert und eingesetzt werden. Und in der Textilveredlung erläutert Miko seiner Gruppe, wie er es schafft, dass die rote Farbe auf den Stoff kommt.