Burladingen Trigema-Affe feiert sein Comeback

Da der Affe mit Brille, Krawatte und im Hemd neutral aussah und wegen der Nüsse im Mund beständig vor sich hin zu nuscheln schien, war es einfach, ihm die richtigen Worte über Trigema in den Mund zu legen, eine Tonspur dazu aufzunehmen und im Hintergrund die Textilproduktion einzublenden. Grupp gefiel das und so machte der Schimpanse also ab 1990 im Vorabendprogramm Karriere. Er begann seine Lobeshymne auf die Burladinger Firma immer mit den Worten "Hallo Fans" und wurde bundesweit zum populärsten Vertreter der Trigema-Familie. Dass das ZDF ab 1996 eine Vorabendserie ausstrahlte, die "Unser Charly" hieß und in der der Protagonist ein Schimpanse war, gab auch dem Trigema-Maskottchen schließlich seinen Namen.

Im vergangenen Jahr dann wurde Charly in Rente geschickt. Er kam im jüngsten Werbespot, den die Burladinger Textilfirma ab September 2015 ausstrahlen ließ, nicht mehr vor.

So richtig weg vom Fenster war der sprechende Primate aber nie. Er ziert nach wie vor als große, aufblasbare, bebrillte Gummifigur die Outlet-Center, er ist auf Tassen, Tüten und Kalendern, Abziehbildern, mit Anmeldetelefon im Eingang der Trigema-Zentrale und auf Firmenwagen immer präsent.

Schimpanse ist Ehrengast beim 70. Geburtstag von Wolfgang Grupp

Bei der Riesensause zu seinem 70. Geburtstag in Burladingen zeigte sich Firmenchef Wolfgang Grupp gar neben einem herausgeputzten Schimpansen, der als Ehrengast neben ihm auf dem Stuhl saß. Die Einlage war ein witziges Geschenk seiner Kinder.

Selbst der neueste Werbegag des erfinderischen Firmeninhabers Wolfgang Grupp, das Trigema-Luftschiff, wurde unlängst auf den Namen Charly getauft. Der Affe ist auf dem Bauch des Luftschiffes auch abgebildet.

Jetzt soll Charly, der Affe, sein Comeback erleben. Aber diesmal als animierte 3-D-Figur und lediglich kurz in zwei Sekunden am Schluss des jüngsten Spots. "Die Spots wurden ja immer wieder überarbeitet. Aber Charly als animierte Figur in 3-D, das ist einfach zeitgemäßer", sagt Nicole Thomann, Pressereferentin der Firma. Der Werbefilm sei noch nicht ganz fertig, soll aber in den kommenden Wochen erstmals ausgestrahlt werden.

Nicht nur, dass damit Tierschützern, die sich über den Einsatz eines echten Primaten teilweise aufregten, der Wind aus den Segeln genommen wurde: "Eine 3-D-Figur ist ja auch einfacher im handling", sagt Nicole Thomann. "Einen echten Affen müssen sie ja immer irgendwie dazu bringen, dass er macht was sie wollen. Das gelingt nicht immer".