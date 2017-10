Burladingen Testgeschäft bald doppelt so groß

Die Aussage hat nach wie vor Bestand, hat aber mit der Vergrößerung der Verkaufsfläche nichts zu tun. Die Aussage bezieht sich auf die Anzahl der Testgeschäfte. Sollten wir der Meinung sein, einen neuen geeigneten Standort gefunden zu haben, so werden wir diesen verfolgen, wird dieser realisiert, so werden wir das in der Umsatz-Rangfolge letzte Testgeschäft schließen. Eine Vergrößerung an anderen Standorten ist nicht ausgeschlossen. In der jetzigen Planung liegt auch das Testgeschäft in Büsum. Durch die Vergrößerung können wir unsere vielfältigen Kollektionen übersichtlicher darstellen. Der Einkauf soll zum Erlebnis werden, die Kunden sollen sich in einer familien- und kinderfreundlichen Atmosphäre wohlfühlen.