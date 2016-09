Burladingen "Team Petrus" drückt die Daumen

Burladingen. Am 8. August fiel der Startschuss für die Dreharbeiten für die von Sky eigenproduzierte Koch-Casting-Show "Masterchef" – mit dabei der junge Burladinger Hobbykoch Petrus Basar. Schon im Frühsommer hatte der Burladinger gegenüber unserer Zeitung angedeutet, dass es mit der Fernsehkarriere nach der Teilnahme an der ZDF-Küchenschlacht noch weitergehen könnte. Um was genau es sich dabei handelt, war aber bislang streng geheim.

Geheimnis ist gelüftet: Die Show läuft auf Sky 1

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: der Burladinger steht für eine ganz neue Show bei einem ganz neuen Sender vor der Kamera. "Masterchef" ist laut Produktionsfirma Endemol Shine Germany die "weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow und in 58 Ländern on air". In der Jury sitzen Sternekoch Ralf Zacherl, Sterneköchin Sibille Schöneberger sowie Justin Leone, Sommelier des Sternerestaurants "Tantris" in München. In Deutschland und Österreich wird die Show mit 24 Folgen für den Sender Sky 1 produziert, der im November in Deutschland und Österreich startet. Die erste Sendung wird am Donnerstag, 3. November, um 20.15 Uhr auf Sky 1 ausgestrahlt. Danach läuft die Sendung jeden Montag (ab dem 7. November) um 20.15 Uhr.