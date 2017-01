Burladingen Tänzer zeigen ihr kreatives Können

Burladingen-Ringingen. Die Mittlere Garde Ringingen eröffnete den Abend außer Konkurrenz, ehe nacheinander Rangendingen, Requingshausen, Inneringen, Betzingen, Trochtelfingen, Sonnenbühl, Sigmaringendorf, Spaichingen, Steinhilben, Stetten und Gauselfingen ihre Marschtänze zeigten. Durch das Programm führte Lucas Hipp.

Schräge Kostüme

Dann wurde es bunt: Showtänze in den schrillsten Kostümen, mit den originellsten Choreographien und den ausgefallensten Accessoires waren zu sehen. Los ging es mit Requingshausen und American Football, es folgten Sauldorf und "Rot, Türme aus goldenen Zeiten, Sehnsucht, Liebe, unendliche Weiten", Albstadt mit "Who runs the world? – Girls" und Steinhilben mit Aladdin und 1001 Nacht. Inneringen ging auf einen "Flug in die Freiheit", bei Trochtelfingen hieß es "Baila como no sotras", Rangendingen fragte: "Die Fledermaus am Abend erwacht, doch was geschieht um Mitternacht?", Stetten hatte "The Walking Dead" zum Thema gemacht und Sonnenbühl tanzte "Stamm des Astfalks – Aus Feinden werden Freunde".