Burladingen/Stuttgart Wilfried Klenk kritisiert AfD-Nähe von Ebert

Die baden-württembergische AfD-Fraktion hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) in einem offenen Brief scharf kritisiert. Die 51-Jährige habe wiederholt "unparteiischen und respektvollen Umgang" mit der AfD-Fraktion vermissen lassen. Zudem unterstellt die AfD der Präsidentin "verächtliche Stellungnahmen in der Presse", die dazu geeignet seien, sie in die "Nähe nationalsozialistischer Ideologien" zu rücken.

Die Partei bezieht sich in dem Schreiben unter anderem auf die Geschäftsordnung des Landtages. Darin steht, dass der Präsident sein Amt "unparteiisch und gerecht" führen müsse.

Aras lässt die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen. Dies bestätigte Landtagsdirektor Berthold Frieß (Grüne) am Donnerstag unserer Zeitung. Die Präsidentin hat demnach einen "bewusst nichtöffentlichen Brief" an den AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Meuthen verfasst. Darin macht die Grünen-Politikerin der Fraktion klar, dass sie eine Landtagspräsidentin sei, die ihr Amt "neutral" führt. Wenn es allerdings um Themen wie Rassismus gehe, beziehe sie klar Stellung, stehe weiter in dem Brief. Aras hält das öffentliche AfD-Schreiben für eine "nicht gelungene Kommunikation".