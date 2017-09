Burladingen Starzeltreff platzt aus allen Nähten

Da ist auf der einen Seite der Singkreis Starzeln, der seine Unterkunft im Rathaus hat, und auf der anderen Seite der genauso erfolgreiche und beliebte "Starzel(n)-Treff" der bislang den Jugendraum nutzt. Letzterer wird zwischenzeitlich, mit fast 25 Kindern, so gut angenommen dass er räumlich aus allen Nähten platzt. Ein Thema, mit dem sich die Räte, der Dringlichkeit bewusst, allerdings in aller Ruhe annahmen. Verschiedene Lösungen kamen in Betracht, von denen bislang aber keine die richtige war.

Eine Möglichkeit ist das Ausweichen auf den Sitzungssaal, eine andere die Mitnutzung des Raumes des Singkreises, der entsprechend größer wäre.

Die beiden Vertreterinnen des Singkreises zeigten Verständnis für die Situation. Eines kam für sie allerdings nicht in Frage: ein Tausch der Räumlichkeiten mit dem Starzel(n)-Treff. Das sei aus schalltechnischen Gründen nicht so einfach möglich.