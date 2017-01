Burladingen Starzeln bekommt jetzt ein Kloster

Ihre neue Freundin, die 61-jährige Schwester Paulina, hat Sozialarbeit studiert, schon vor einigen Jahren ihr Examen als Altenpflegerin in Deutschland gemacht und einige Jahre in Italien gelebt. Sie wird zunächst im Seniorenwohnheim St. Georg in Burladingen halbtags arbeiten, später wohl die Leitung des Konvents übernehmen.

Die anderen drei Franziskanerinnen, alle so um die 30, sind ausgebildete Krankenschwestern, stehen bereits mit dem Förderverein Seniorenzentrum Burladingen in Kontakt, lernen am Goetheinstitut in Indien derzeit Deutsch und wollen im Laufe des Jahres kommen, sobald sie ihre Arbeitserlaubnis haben.

Evita Koptschalitsch hat das fertig eingerichtete Gästezimmer und das Bad sowie das Arbeitszimmer mit Bibliothek für Schwester Paulina schon vorbereitet. Nach und nach sollen auch die anderen Räume renoviert und möbliert werden. Dazu hofft Evita Koptschalitsch auf Hilfe und tatkräftige Unterstützung. Denn alles kann sie in ihrem Alter dann doch nicht mehr alleine stemmen. Gebraucht werden außer Helfern für Maler- und kleine Renovierungsarbeiten auch Spenden für die gesamte Einrichtung wie Möbel, Kochgeschirr, Vorhänge, aber auch Elektrogeräte, Laptops oder Computer.

"Ich hoffe sehr, dass die Bevölkerung im Killertal die indischen Schwestern positiv aufnimmt und dabei hilft, dass sie hier Wurzeln schlagen, sich integrieren und dann gute Arbeit für die Gemeinde leisten können", sagt Evita Koptschalitsch.

Wer sie unterstützen möchte, Möbelspenden hat oder beim Renovieren helfen kann, kann sich unter der Telefonnummer 07477/1820 bei der Burladingerin melden.

Die indischen Schwestern gehören zum Orden der Franziskanerinnen der Immakulata. Der Gemeinschaft gehören 1400 Frauen an, die in Afrika, Südamerika und in Italien in drei kleinen Gemeinschaften und in Frankreich in zwei kleinen Gemeinschaften tätig sind. Gegründet wurden sie im 19. Jahrhundert von einem französischen Missionar aus Paris mit der Aufgabe der Mädchenbildung. Heute wirken die Schwestern in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei der Gemeindearbeit mit.