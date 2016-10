Burladingen Starke Worte zum ersten Jubiläum

Etliche Anekdoten zeigten auf, was in den BeneVit-Häusern gelebt wird. Wünsche werden wahr: So hob ein 90-jähriger Bewohner, der ebenfalls Gast beim Festakt war, noch mit dem Gleitschirm ab.

"Der Mensch ist Bestandteil der Lösung"

Dass alte Menschen einen unglaublichen Schatz an Erfahrungen und Wissen mitbringen, verdeutlichte Alt-Bundesminister Walter Riester in seiner Festrede. "Der Mensch ist nicht das Problem, sondern Bestandteil der Lösung", erläuterte Riester, der einst unter anderem mit Pfisters Tochter Tanja China besuchte, um sich über den Pflegebereich auszutauschen.

"Die Würde ist unantastbar", heißt es in unserem Grundgesetz. Und deshalb definiere sich der Mensch nicht über seinen Unterstützungsbedarf, stellte auch Waltraud Hannes, die Leiterin des MDK Baden-Württemberg fest. Doch was geschieht mit den Menschen im Alter? Viele Redner berichteten von eigenen Erfahrungen mit pflegebedürftigen Eltern. So meinte Riester: "Meine Mutter hat viel mitgebracht, aber konnte wenig einbringen."

In Whyl am Kaiserstuhl wurde kürzlich ein neues BeneVit-Haus eingeweiht, welches die ambulante mit der stationären Pflege verknüpft. Bundestagsabgeordneter Peter Weiß bezeichnete Kaspar Pfister in diesem Zusammenhang als "echten Revoluzzer in Sachen Pflege". Was äußerlich einem Pflegeheim gleiche, biete im Innern eine häusliche Umgebung.

Landtagsabgeordneter Karl-Wilhelm Röhm versprach gar, einen Tag lang in einem der BeneVit-Häuser zu arbeiten und sich mit Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen austauschen zu wollen. Alle 13 Redner – Abgeordnete von Bund und Ländern sowie Vertreter von Kreisen und Kommunen – zollten Geschäftsführer Kaspar Pfister hohes Lob und großen Respekt.

Denn der Weg zu dieser Erfolgsgeschichte war nicht einfach, wie der Gastgeber erläuterte: "Keine Bank wollte diesen Startup finanzieren." Doch nach jahrelangem Ringen und gegen alle Widerstände hat Pfister etwas geschaffen, das Schule macht. Die Bewohner werden in den Alltag mit einbezogen. Es gibt Kaminöfen, Gemeinschaftsküchen und Gelegenheiten, das zu tun, was die alten Menschen immer und gerne gemacht haben. Sie sind der Mittelpunkt. "Ein Heim, das kein Heim ist", meinte Pfister und erhielt stehende Ovationen.