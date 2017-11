Burladingen Stadtkapelle in der Kirche: Trauer weicht der Hoffnung und Zuversicht

Eine "besinnliche Stunde" wolle man bieten, um den Angehörigen der Verstorbenen Trost zu spenden, so Stadtkapellen-Vorsitzender Elmar Schoser. Gekommen waren nicht nur die trauernden Familienmitglieder der Stadtkapellen-Förderer und Aktiven, deren Namen Pfarrer Konrad Bueb einzeln verlas.

Die große Fideliskirche in Burladingen war am Sonntag sehr gut gefüllt, als Musikdirektor Thomas Wunder den Taktstock schwang und die Orchestermitglieder "And The Angels Called" von James Swearingen spielten. Erst mit eher melancholischen und traurigen Tönen, doch nach und nach erfüllte zuversichtlichere Musik den Kirchenraum. Die Trauer weicht der Hoffnung. In der Bearbeitung von Frank Ticheli war der bekannte Gospel "Amazing Grace" zu hören, der zu Herzen ging. Die Melodie schwillt immer mehr an, um danach wieder zu leiseren Tönen zurückzukommen.

Mit "God of our Fathers" von Claude T. Smith stand eine christliche Hymne aus Amerika auf dem Programm, die durchaus rasante Passagen aufweist und mit Fanfaren aufwartet. "I Am" wurde anlässlich des tragischen Autounfalls eines Musikers von Andrew Boysen komponiert. Und tatsächlich fühlte man das bedrohliche Unheil, das seinen Lauf nimmt.