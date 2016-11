Burladingen Sperrgitter statt sicherer Schritt

Burladingen-Stetten. Deshalb hat Ortsvorsteher Hans Locher zusammen mit Thomas Bung vom Burladinger Bauamt die Brücke vor Ort angeschaut. Schließlich haben beide beschlossen, sie abzusperren und mit entsprechenden Schildern, Metallgittern in Signalfarben und roten Bändern zu versehen. Die Sperrgitter würden aber immer wieder mal zur Seite gerückt, stehen dann quer und Fußspuren im Schnee oder im Reif verraten, dass die marode Holzkonstruktion nach wie vor von Fußgängern und Radfahrern benutzt wird, beklagte Hans Locher in der Ortschaftsratsitzung. Thomas Bung halte die Holzbrücke für nicht mehr reparabel, eine Sanierung komme seiner Meinung nach nicht mehr in Frage und deshalb müsse eine komplett neue Brücke her, berichtete Locher den Ortschaftsräten.

Ortschaftsräte regen an, die neue Brücke aus Beton zu bauen

Der Bauamtsmitarbeiter sitze deshalb jetzt an der Kalkulation für eine neue Überquerung. In den kommenden Monaten will er eine Berechnung vorlegen, damit Stadt- und Ortsverwaltung konkrete Zahlen zu den Kosten haben. Angeregt wurde von den Räten, diesmal nicht wieder auf ein Bauwerk aus Holz zu setzen. Das, so die Argumentation, sei in wenigen Jahren wieder marode und dann stehe man vor demselben Problem. Diskutiert wurde, ob an dieser Stelle nicht auch eine Überquerung der Lauchert aus Betonfertigteilen gebaut werden könne. Das sei deutlich haltbarer als vergängliches Holz.