Burladingen Singen und grillen mitten im Wald

Bei herrlichem Sommerwetter kamen sie kürzlich mit ihren Partnerinnen in den Melchinger Pflanzengarten zusammen. Hier, mitten im Wald gelegen und im Schatten großer Bäume , wurde gemeinsam gegrillt. Natürlich sangen die Männer aus ihrem großen Repertoire einige Lieder. Später bei Kaffee und Kuchen trugen sie dann aus den selbstgestalteten Liederbüchern vor. Da die Männer auch das Melchinger Dorfmuseum pflegen und die Besucher durch die Räume führen, kommt nun eine Menge Arbeit auf sie zu: Beim Töpfermarkt am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, öffnen sie zum Tag des offenen Denkmals die Pforte des Museums. Die Museumsführer stehen dann bereit, um den Gästen die kleinen Kostbarkeiten des Hauses zu zeigen. Ulrike Schäfer wird am Spinnrad zeigen, wie Flachs und Alpakawolle gesponnen werden. Die Besucher können auch zusehen, wie Schuhe aus Stroh geflochten werden. In Sofies guter Stube werden Bilder von Melchinger Denkmälern ausgestellt, und in der Scheune gibt es ein neues großes Bild von einem Melchinger Ochsen und Kuhgespann zu bestaunen.