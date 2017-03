Burladingen Schrumpfungsprozess scheint gestoppt

Burladingen. Im Jahr 2002 lebten noch 13 245 Menschen, in der Fehlastadt samt Teilorten, laut Erhebung des statistischen Landesamtes waren es zum Ende vergangenen Jahres nur noch 12 606. In dieser Zeit, von 2002 bis 2016, hat Burladingen also 4,8 Prozent seiner Einwohner verloren. Die Zahlen aller Städte und Gemeinden im Südwesten werden von der Behörde jeweils zum 30. Juni und zum 31. Dezember eines Jahres erfasst und dann bekannt gegeben.

Und wieso sinkt die Einwohnerzahl in Burladingen? Das hat wohl mit der allgemeinen demografischen Entwicklung zu tun, aber auch mit dem Niedergang der einst boomenden Textilindustrie.

Die Wirkung der schrumpfenden Einwohnerzahl wird durch einen weiteren Trend verstärkt: Einst gab es eine positive Pendlerbilanz in der Stadt. Das heißt, es kamen viele Berufstätige von auswärts, um in Burladingen zu arbeiten, vielleicht Mittag zu essen, einzukaufen oder auf ein Feierabendbierchen einzukehren. Jetzt ist es umgekehrt. Burladinger arbeiten vermehrt in Nachbarstädten.