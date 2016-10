Burladingen Schnelles Internet: Alles im Zeitplan

Bürger hatten am Ende die Nase voll

Schließlich reichte es den Anliegern. Armin Leins gründete die Initiative "Killertal – schnelles Internet gibt’s nur woanders" und fing an, die Klagen und misslichen Erfahrungen der Bürger aus dem Killertal im sozialen Netzwerk facebook zu sammeln. Hier ließen viele unzufriedene Kunden und Nutzer mal richtig Dampf ab, forderten "Verkabeln statt Vertrösten". Leins kündigte zudem Aktionen an und trat einige Male mit zahlreichen Gleichgesinnten in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates auf, brachte massiv seine Klagen und Fragen vor. Ob das schließlich den Ausschlag gab, mag dahingestellt sein. Fest steht, dass bereits ab November vergangenen Jahres die Telekom mit großen pinkfarbenen Tafeln für ihr High Speed und die 50 Mbit pro Sekunde warb, der Vertrag im Dezember endlich unterschrieben wurde.

Ob es auf den vielen Kilometern Killertal wirklich genug Verteilerkästen sind, damit auch in den Ortsrandlagen alle in den Genuss der 50Mbit/s kommen, steht noch nicht fest. Die Geschwindigkeit nimmt mit der Entfernung zur Schaltanlage auch etwas ab. Ob dann alle mit ihrem Anschluss zufrieden sind, das bliebe, so hat Leins zu bedenken gegeben, erst einmal abzuwarten.

In Gauselfingen dürfte man derweil mit Neid auf die anderen Ortsteile blicken. Gauselfingen ist zwar der größte Burladinger Teilort, aber dann auch der einzige, in dem die Verkabelung bislang nicht gelungen ist. Obwohl Ortsvorsteher Rudi Kanz in nahezu allen Gemeinderatssitzungen nachfragt. Vielleicht braucht’s ja auch hier mal das massivere Auftreten einer Bürgerinitiative.