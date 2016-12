Burladingen Schlagzeuger mit krönendem Abschluss

In der Pause nahm Kreisverbandsvorsitzender Gustolf Kohler aus Jungingen die Ehrung zweier verdienter Musiker vor: Gerhard Straubinger, seit 50 Jahren aktiver Musiker, stellte sich neben dem Musizieren am Flügelhorn für viele Sonderaufgaben zur Verfügung. Für diese lange Zeit wurde ihm die Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie eine Urkunde verliehen. Seit zehn Jahren ist Marcel Straubinger Mitglied des Vereins. Er spielte zunächst Trompete und wechselte nach kurzer Zeit in die Rhythmusgruppe, wo er in der Jugendkapelle und danach in der aktiven Kapelle das Schlagzeug unterstützte und jetzt an den Kesselpauken steht.

Die Filmmusik "Backdraft", mit der das gefährliche Leben eines Feuerwehrmanns in Amerika dargestellt wird, wurde von den Musikern entsprechend emotional gespielt. "Skyfall" – ein Hit aus dem gleichnamigen James-Bond-Film – erinnert an die Welt des Geheimagenten. "Let Me Entertain You" -– ein Medley von Robbie Williams – war unterhaltsam und energiegeladen. Das Stück "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg aus seinem Musical erinnert an die politische Situation der Teilung Deutschlands und schließlich den Fall der Mauer. Mitreißend war der Solotrommler-Marsch, bei dem die drei Schlagzeuger Uwe Stopper, Patrick Straubinger und Marcel Straubinger ihr Können zeigten. Den krönenden Abschluss bildete "Mars de Medici" von Johann Wichers.

Minutenlanger Beifall veranlasste die Kapelle zu zwei Zugaben. Der Vorsitzende Gerd Ott dankte den Musikern und besonders dem Dirigenten Martin Rein für das großartige Konzert. Patrick Straubinger dankte dem Vorsitzenden Gerd Ott für seine erfolgreiche Arbeit.