Burladingen Schaltgehäuse der Telekom ist sehr dominant im Ort

Lang ersehnt, jetzt zum Greifen nahe: Die Breitbandversorgung im Killertal. In die Bekanntgaben über den Stand der Baumaßnahmen von Telekom mischte sich aber auch ein Wermutstropfen. Beim Schulgelände sei ein Schaltkasten aufgestellt worden, der jetzt "sehr dominant" das Ortsbild beherrsche, klagte Erwin Staiger in der jüngsten Ortschaftsratsitzung in Hausen. Er selber sei über die Baumaßnahme des rund vier Meter langen, 1,60 Meter hohen und 40 Zentimeter tiefen Schaltkastens erst wenige Tage vor der Installation informiert worden. Der Standort sei nicht mehr veränderbar gewesen.

Allerdings hat sich Staiger vor Ort dann doch in die Baumaßnahme eingeschaltet. Es gelang ihm, dass der Standort um rund zwei Meter nach oben verschoben wurde. Das Baumschutzgesetz habe eingehalten werden müssen, und deshalb wurde der Standort so gewählt, dass das Wurzelwerk der alten großen Linde nicht beschädigt wurde. Trotzdem stören Staiger die Ausmaße des Schaltkastens, sei er doch in unmittelbarer Nähe einiger recht hübsch renovierter Gebäude im Ortskern. Aber immerhin: nach vielen Jahren des Wartens, der Gründung einer Bürgerinitiative und zahlreichen Ausschreibungen und Ausbauten sehe man jetzt "Licht am Ende des Tunnels", so Staiger. Sollten die von der Telekom zugesagten Geschwindigkeiten für das DSL zutreffen, könnten alle zufrieden sein, versicherte er, "nur die Gauselfinger sind jetzt noch die letzten".