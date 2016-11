Burladingen Salmendingen stolz auf Kirchenchor

Burladingen-Salmendingen. Die Cäcilienfeier und Jahresversammlung des Kirchenchors Salmendingen wurde mit dem Lied "Hab Sonne im Herzen" im Landgasthof Lamm in Salmendingen eröffnet. Der Vorsitzende Robert Straubinger begrüßte die Sänger, besonders Präses Pfarrer Konrad Bueb, Ortsvorsteher Erwin Straubinger und den Chorleiter Josef Stopper. Nach den Ausführungen des Vorsitzenden zählt der Chor derzeit 31 aktive Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 34 Proben abgehalten. Herausragende Ereignisse waren das Weihnachtskonzert und das Friedenskonzert unter Mitwirkung eines Streicherensembles aus Pfullingen.

Die Kassiererin Rosina Keinath berichtete von einem ausgeglichenen Kassenbestand. Die Kassenprüfer Karl-Heinz Hipp und Erich Ott bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Schriftführer und Chorleiter Josef Stopper berichtete von verschiedenen Auftritten und freute sich über die erfolgreichen Konzerte. Er erwähnte auch den erlebnisreichen Ausflug an den Bodensee. Erwähnt wurde weiter der 80. Geburtstag von Ilse Maichle, der im Gasthaus Lamm mit einem Ständchen und gemütlichem Beisammensein gebührend gefeiert wurde.

Pfarrer Bueb freute sich, dass der Chor die Gottesdienste mitgestalte und so die Liturgie bereichere. Es sei beachtlich, dass Salmendingen über einen so guten Kirchenchor verfüge, während in anderen Orten Chöre aufgelöst würden. Für das kommende Jahr seien auf dem Kornbühl drei Gottesdienste geplant. Er hoffe, dass der Kirchenchor auch dabei mitwirken könne. Ortsvorsteher Erwin Straubinger stellte fest, dass die Kirchenmusik das Herz öffne und zum Glauben aufrufe. Er freue sich, dass Salmendingen einen solch guten Chor habe. Das Konzert mit der Friedensmesse sei außergewöhnlich gut angekommen. Wie beim Volkstrauertag und demnächst beim "Öffnen des Adventstürchens" leiste der Chor seinen Beitrag innerhalb der Gemeinde.