Burladingen Sänger geben alles

Der Männergesangverein Harmonie Killer unter der Leitung von Oliver Simmendinger präsentierte sich mit "Mit 66 Jahren", "Hans bleib‘ da" und "Viva la compagneia" anschließend hervorragend. Der Frauenchor "Klangfarben" unter der Leitung von Leonie Schuler hat sich als eine Abteilung des MGV Killer inzwischen etabliert. Die Sängerinnen entführten auf eine Reise durch die Zeitgeschichte des Pop. Besonders eindrucksvoll war der Vortrag des Welthits "We are the World" von Michael Jackson und Lionel Richie. Während Leonie Schuler die Melodie spielte, wurde der Text übersetzt, ehe der Chor das Lied Originalsprache sang.

Mit dem Männerchor der Eintracht Jungingen nahm anschließend ein sehr rühriger Chor Aufstellung. Unter der Leitung von Andreas Nam konnten die Männer beweisen, dass man auch mit nur zehn Sängern durchaus tolle Chorliteratur vortragen kann. Nach einer kurzen Pause unterhielt das Bläserensemble Wonderbrass mit einigen Melodien die Gäste im Nikolausheim.

Alfred Schäfer, der 50 Jahre den MGV Harmonie Killer dirigiert hatte, kam mit dem Kirchenchor aus Jungingen auf die Bühne, der kirchliche und weltliche Liedern vortrug. Als letzter Chor nahm die Chorgemeinschaft Bitz-Hausen Aufstellung. Auch sie konnten mit ihren Liedern das Publikum sehr gut unterhalten und wurden mit entsprechendem Applaus belohnt. Die Freude am Gesang ist bei der Chorgemeinschaft zu spüren und zu sehen. Mit einem gemeinsamen Liedern mit Wonderbrass sowie dem Abschiedslied "Als Freunde kamen wir" wurde dieses 80. Killertaltreffen beschlossen.