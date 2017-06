Burladingen Sägefest diesmal mit Regio-Markt

Burladingen-Stetten/Hörschwag. Das Sägefest an der einstigen Walzmühle und am Themenwanderweg Lauchert zwischen Stetten und Hörschwag ist seit Jahren ein Besuchermagnet. Die Organisatoren des Musikvereins Stetten-Hörschwag warten in diesem Jahr bei der 14. Auflage sogar mit etwas Neuem auf: einem Regio-Markt.

Die Musiker und die Besitzer der Albmühle, die Familie Heinzmann, arbeiten derzeit noch auf Hochtouren, damit das 14. Sägefest von Samstag bis Montag, 24. bis 26. Juni, wieder ein Erfolg wird. Geboten wird viel im Festzelt und drum herum.

Los geht es am Samstag abend um 18.30 Uhr mit der zünftigen "Alb-Blasmusik-Party". Zum Auftakt spielt der Musikverein Illerrieden, danach stehen die Schwäbische Alb Musikanten auf der Bühne.