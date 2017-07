Burladingen Rund um die Kirche soll es schöner werden

Burladingen-Killer. Der Rundgang hätte eigentlich vor der Sitzung gemacht und vor allem länger sein sollen. Allein die Regengüsse, die da immer mal wieder vom Himmel kamen, sorgten für eine Änderung in der Tagesordnung. Regengüsse, die auch dafür sorgen, dass das Mauerwerk des Rathauses in Killer feucht wird. Da dringt seit Jahren Wasser ein. Deswegen waren sich die Räte einig: Eine Drainage rund um das Gebäude setzten sie auf Nummer eins der Prioritätenliste für den kommenden Haushalt der Stadt Burladingen.

Gefolgt von den Ausgaben für einen Dorfentwicklungsplan. Der lag vor allem Josef Kästle am Herzen. Der Vize-Chef der Feuerwehr betonte am Sitzungstisch und auch beim <, wie wichtig der Bereich vor, neben und hinter der Kirche ist. Der Gehweg in der Kirchweilerstraße müsse umgestaltet, die bröckelnde Kirchenmauer saniert und insgesamt ein Konzept für die Sanierung und Gestaltung der Ortsmitte gemacht werden. Der Gehweg sei vor allem wegen der Verkehrssicherheit ein dringendes Thema.

Auf Platz drei der Liste: die Katharinenstraße und der darunter parallel verlaufende Michael-Lorch-Weg. Dass alte leer stehende Eckhaus Kirchplatz/Katharinenstraße steht zum Verkauf. Und sollte es die Stadt erwerben, könnte das Grundstück zum Parkplatz taugen, da waren sich die Räte einig. Weiter aufwärts in der Katharinenstraße bröckelt die Stützmauer, das Geländer ist marode und die beide Gehwege bräuchten dringend einen neuen Asphalt. Im Jakobusweg hinter dem Peitschenmuseum sind es ebenfalls die Straße und die Stützmauer, die sanierungsbedürftig sind. Sie stehen auf Platz vier der Wunschliste. Auf Platz fünf wiederholen die Räte, was sie schon im vergangenen Jahr forderten: Einen städtischen Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis einzustellen, der sich um den Friedhof und die öffentlichen Flächen in Killer kümmert. Die Sanierung der Bachmauer an der Starzel ist Schlusspunkt der Liste mit den Haushaltsanmeldungen.