Burladingen Rottweiler beißt sich quer durch Stadt

Das jüngste Opfer, ein 22-Jähriger Mechaniker, schilderte, wie er dem Nachbarshund am Samstag, 23. September, am Nachmittag begegnete: "Ich habe bemerkt, dass er mich fixiert, aber ihm nicht in die Augen geguckt, sondern bin normal weitergegangen. Ich bin auch nicht gerannt. Aber dann hat er mich gestellt, mich zu Boden gerissen."

Drei Bisswunden am Rücken trug der junge Mann davon. Dabei sind er und seine Mutter noch froh: "Eigentlich wollte meine siebenjährige Nichte an diesem Tag mitgehen, sie blieb dann aber zu Hause", sagt er. Da müsse schleunigst was passieren, meint er mit Blick auf die Behörden. Und die Mutter setzt hinzu: "Nicht auszudenken, was da hätte passieren können, wenn meine kleine Enkelin dabei gewesen wäre."

Nicht nur, dass der Hund ohne Maulkorb ausgeführt wird. Er scheint sich auch öfters mitsamt Leine loszureißen, ist von den jeweiligen Hundeführern nicht immer zu halten. Auch einem Schafhalter, der wenige Häuser entfernt wohnt, hat der Rottweiler schon Probleme bereitet. Vor wenigen Monaten habe ihn eine Nachbarin darüber informiert, was sie auf den Wiesen vor der Stadt, auf denen der Schäfer seine Herde hält, beobachtet habe: Der große Hund habe sich beim Spaziergang losgerissen und sei in die Absperrung eingedrungen. Panik habe sich ausgebreitet, die Schafherde sei durch die Zäune gebrochen und habe sich auf den Weg nach Burladingen gemacht. Dort konnte der Schäfer die verstreute Herde dann wieder zusammensuchen. "Die Hundebesitzer haben mich aber nicht informiert", kritisiert er. "Wenn das mein Hund wäre, ich hätte ihn weggetan."

Beim Ordnungsamt der Stadt Burladingen bestätigte man die Vorgänge. Es werde daran gearbeitet, einige Fälle würden von der Polizei noch untersucht. Bis zu einer endgültigen Entscheidung des Ordnungsamts wollte man aber keine offizielle Stellungnahme abgeben.