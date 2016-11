Burladingen Amtsblatt-Affäre: Politiker kritisiert Ebert

Rosemann schlägt Ebert in seinem Schreiben vor, gemeinsam eine Flüchtlingsunterkunft im Zollernalbkreis – "gerne auch das erwähnte 'Vollpensions-Internat' in Hechingen" – zu besuchen und direkt mit den Menschen dort zu sprechen.

Rosemann schreibt in seinem vierseitigen Brief an Ebert, dass er allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in seinem Wahlkreis angeboten habe, sich über die Herausforderungen der aktuellen Flüchtlingslage auszutauschen. Ebert habe sein Gesprächsangebot nicht angenommen und sich stattdessen "zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die man selbstverständlich mit gutem Recht kritisieren kann", zunächst auf Facebook und schließlich im Amtsblatt geäußert.

Rosemann schreibt: "Man konnte dabei den Eindruck gewinnen, Ihnen gehe es nicht um pragmatische Lösungen in einer schwierigen Lage, sondern Ihren persönlichen Unmut gegen die Aufnahme von und gegen die Flüchtlinge selbst zu artikulieren."