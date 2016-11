Burladingen "Rössle" wagt den Aufgalopp

Los geht es am 1. Advent mit Suppe und Lesung

Geöffnet hat das Rössle nach dem 1. Advent, an dem außer Wildschwein auch Vegetarisches auf der Speisekarte steht, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, aber auf Anfrage auch für Gruppen. Allerdings haben sich Ulrich Schwarz und Angelika Bastians für die Vorweihnachtszeit einen besonderen Adventskalender ausgedacht. "Jeden Abend ab 18 Uhr gibt es eine Suppe und eine kleine Lesung", verrät die neue Küchenchefin.

Das erste große Event ist für den 20. und 22. Dezember geplant. Mit "Bittersüße Honigmandeln" bietet das Wirts-Ehepaar ein Weihnachtsprogramm, das in den vergangenen 18 Jahren im Stuttgarter Laboratorium für ausverkaufte Häuser sorgte. Die "Bittersüßen Honigmandeln" gastieren nun auf der Schwäbischen Alb und versprechen einen Gospel-Weihnachtsabend mit Jazz und Soul, voller Geschichten und mit viel "Spirit". Mit dabei ist der aus dem Radio und Fernsehen bekannte Sprecher Jo Jung, der Geschichten zum Besten geben wird sowie der Stuttgarter Pianist, Arrangeur und Komponist Chris Geisler, der zusammen mit Ulrich Schwarz am Cello die Sängerin Angelika Bastians bei ihren Vorträgen begleitet.

Nicht nur für Senioren soll es danach immer mal wieder einen Grammophon-Nachmittag mit den Hits vieler gesammelter Schellack-Platten geben, dann darf getanzt und in guten alten Zeiten geschwelgt werden.

Auch beim Brunch am Sonntag soll sich alles um Musik drehen. So trägt das große oder kleine Frühstück jeweils den Namen von bekannten Songs aus der Jazzgeschichte, wie etwa "All the Things You Are", oder "A Cup of Coffee, a Sandwich and You".

In Hörschwag, so versichert das neue Wirtsehepaar, ist es mittlerweile gut angekommen. "Wir haben so viel tatkräftige Hilfe und gute Ratschläge von unseren Nachbarn bekommen", freut sich Schwarz und die Menschen seien alle sehr offen und nett. Und vor allem: Sie sind jetzt neugierig auf das neue Rössle.