Burladingen Rockige Shows und alles zum Thema Tattoo

Auch im Rahmenprogramm der Convention ist viel geboten. Als sogenannter "Special Guest" kommt Model und Tänzerin Melody Aurora nach Burladingen, sie ziert auch das Plakat der Veranstaltung und ist selbst – wie sollte es auch anders sein – ziemlich stark tätowiert. Außerdem soll unter den Besuchern der Messe eine Miss Tattoo gekürt werden – der Gewinnerin winkt laut Vorankündigung ein Gutschein über 500 Euro.

Am Freitag und am Samstag findet nach der Convention jeweils eine große Aftershow-Party im Festzelt statt. Während am Freitag die "Funky Fellaz" für gute Stimmung auf der Bühne sorgen, spielen am Samstag gleich vier Bands im Zelt, die sich alle dem Rock und dem Metal verschrieben haben.

Auch die Bisinger Band Rebellious Spirit tritt im Festzelt auf

Dabei sind auch die jungen Bisinger Rocker von Rebellious Spirit, die Band "30 Days Later", "Coleslaw" aus Bad Saulgau und die Münchner Band "A Feast For Crows". Vor und nach den Auftritten legt DJ BroFist aus der Augsburger Rockfabrik Rock- und Metal-Platten auf.

Tickets: Tageskarte für die Tattoo-Convention: sechs Euro Wochenendkarte: 15 Euro. Eintritt zu den Konzerten: mit Wochenendkarte frei, mit Tageskarte drei Euro, ohne Karte fünf Euro. Eintritt für Jugendliche mit Eltern ab zwölf Jahren, ohne Begleitung ab 16 Jahre.