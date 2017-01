Burladingen Ringtreffen: Gauselfingen hat Zeit zum Feiern

Schnell verwandelten sich die Schneereste auf der Straße in große konfettigetränkte Pfützen, was die Narren allerdings nicht davon abhielt, ihre Kunststücke vorzuführen: Pyramiden wurden gebaut und Hexen ritten – getragen von ihren Narrenfreunden – in luftiger Höhe auf ihren Besen.

Musik: handgemacht – aber auch vom Band

Andere Narren rollten sich Arm in Arm über den Boden – wenn möglich, wurde das Kostüm anschließend vor den Zuschauerreihen trockengeschüttelt.

Musik kam nicht mehr nur von den klassischen Fanfarenzügen sondern auch in voller Lautstärke aus Boxen. Diese waren passend zum Umzug in Wagen umfunktioniert, in denen sich die Narren tummeln konnten, oder sie waren mit einem elektrischen Drehstuhl versehen, auf dem Unbeteiligte – mehr oder weniger freiwillig – festgeschnallt, mit Sägespänen überschüttet und ordentlich durchgeschüttelt wurden. Bei der Dekoration galt ohnehin "mehr ist mehr" – schon die Jüngsten in den Kinderwagen konnten den Zünften zugeordnet werden.

Nach einigen Stunden Tanz, Musik und dem fleißigen Verteilen und Einsammeln von Süßigkeiten klang der Sonntag bei närrischem Treiben im Festzelt aus.