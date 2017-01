Bei "Das Beste im Ländle" am Sonntag, 15. Januar, in Burladingen gibt es einen zusätzlichen Stargast: Schlagerstar Reiner Kirsten aus dem Schwarzwald tritt ebenfalls auf. Somit treffen sich die erfolgreichsten Künstler aus der Schlager- und Volksmusikbranche aus dem Ländle: Anita und Alexandra Hofmann, Liane (Bild), Reiner Kirsten und die TV-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein. Um 19.30 Uhr geht es in der Stadthalle los. Reiner Kirsten hat in den letzten fünf Wochen beim Heimatsender SWR 4 gemeinsam mit der Duettpartnerin Liane, die ja ebenfalls auf der Bühne stehen wird, jeweils den ersten Platz belegt. Außerdem wurden die zwei Schlagerstars von den Zuhörern im Jahr 2016 als zweite Gesamtsieger gewählt. Als Mitglied der "Schwarzwaldfamilie Jäkle" stand Kirsten bereits mit sechs Jahren auf der Bühne. Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den Volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF, die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand Prix der Volksmusik mit den Titeln "Der Schäfer von Monte Castello", "Wir leben, wir lieben" und "Da war Musik in allen Herzen" gehören zu den Höhepunkten der Karriere des Sunnyboys. Die Mischung aus hochkarätigen Künstlern verspricht einen Abend voller guter Laune. Karten gibt es noch an der Tageskasse. Tickets gibt es unter 0700/99 88 77 77 oder im Internet auf www.schwabo.de/tickets Foto: privat