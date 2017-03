Burladingen Rasanter Schnellüberblick über die Wiege der Kultur

Was ergibt eine Mischung aus Geschichte, Gesellschaftskritik, Musik und Humor? Ganz einfach: beste Unterhaltung. "Schäufeles schwäbische Welt" ist ein Ein-Mann-Theater mit Bernhard Hurm und musikalischer Begleitung – am Freitag durch Joachim Gröschel. Werner Schäufele, Hobbyarchäologe und ehrenamtliche Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes, soll im Auftrag von Investoren in drei Minuten 30, "denn länger schaut eh keiner zu", 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte aufzeigen. Deshalb beginnt das Theaterstück rasant und dadurch auch sehr amüsant.

Doch Schäufele will diese "Ochsentour" nicht mehr mitmachen, ist von der "Schöpfung schon ganz in der Erschöpfung". Während Schäufele, "mit der Lizenz zu Graben", über die Menschheitsgeschichte philosophiert, wird seine Kritik an der konsumorientierten Gesellschaft deutlich.

Ein "Swabian Jurassic Park" soll auf der Alb entstehen. Dort, wo die Venus und die Flöte, jeweils aus Mammutelfenbein geschnitzt, gefunden wurden. Neben "Mammutburger" und "Steinzeitzapfen-Bier" soll es einen Schnellüberblick über die "Wiege der Kultur – Die Höhlen der Eiszeitkunst" geben.