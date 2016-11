Burladingen Petrus Basar kommt in die dritte Runde

Burladingen (jb). In der zweiten Folge der Koch-Castingshow auf Sky 1 ging es für den 21-jährigen Burladinger am Montagabend in ein spannendes Duell. Gegen den ebenfalls 21-jährigen Kandidaten Raphael musste sich Petrus Basar im Suppekochen durchsetzen. Dazu hatte er nur 30 Minuten Zeit. Bei ihm gab es eine Blumenkohlcremesuppe mit Mandel-Limetten-Pesto, karamellisierte Pistazien, Blumenkohlröschen und selbstgemachtem Fladenbrot. Die Jury war davon überzeugt und so hielt Petrus am Ende die begehrte Kochschürze in der Hand. Sie bedeutet für ihn den Einzug in die Top 20 der Show.