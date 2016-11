Burladingen (jb). Gleich zwei Folgen "Masterchef" wurden gestern Abend im Pay-TV-Sender Sky1 ausgestrahlt. Mit dabei wieder der Burladinger Industriekaufmann Petrus Basar. In der ersten Folge mussten Petrus und sein Team "Rot" 121 hungrige Wanderer zufriedenstellen. Dabei ging es für das gesamte Team eine Runde weiter. In der zweiten Folge ging es darum, einen Pausensnack aus einem Wrap und einer Süßspeise zuzubereiten. Auch hier konnte Petrus punkten und kam eine Runde weiter. Der Burladinger ist nun einer der besten 17 in der Koch-Castingshow.