Burladingen - Das war knapp: Für den Burladinger Kandidaten Petrus Basar ging am Montagabend in der Kochshow "Masterchef" so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Da war die Majo zu flüssig, der Flusskrebs nicht richtig gewürzt, und Petrus hatte auch noch vergessen, die Innereien zu entfernen, nachdem er sich beim Öffnen des Flusskrebses schon verletzt hatte. Da flossen zwischendurch mal kurz Blut und Tränen bei dem 21-Jährigen. "Obwohl ich doch in einer Kochsendung nie weinen wollte", erzählt Petrus lachend. Petrus hat es aber trotzdem geschafft. Der Burladinger ist nun in der Gruppe der besten zehn Kandidaten. Die Show wird immer montags auf Sky1 ausgestrahlt.