Burladingen Ortschaftsrat bleibt dran am Thema Spielplatz-Toiletten

Unter dem Tagesordnungspunkt "Verkehrsschau/Gewässerschau" sammelte Ortsvorsteher Johannes Locher die Punkte, die dabei besichtigt oder angesprochen werden sollen. Beide Termine sollen noch im Monat Oktober stattfinden. Die Verkehrsschau, so Locher weiter, werde erstmals durch die Stadt Burladingen durchgeführt. Angemeldet wurde für die Verkehrsschau die Beibehaltung der Beschilderung bei der "Tour de Burladingen" als Dauerlösung im Bereich von auch sonst rege benutzten Radwegen, die Einführung einer 30er-Zone im Bereich von Schule und Kindergarten, die Verbesserung der Parkplatzsituation im Bereich des Friedhofes und das Aufstellen von Warnschildern im Bereich der Straße "Am Rain", da sich hier Radverkehr und Werksverkehr unübersichtlich kreuzen.

Bei der Gewässerschau, die von Hörschwag die Lauchert aufwärts führt, geht es um die Einhaltung der Ufer- und Gewässerschutzbestimmungen durch Gemeinde und Privatanlieger. So manches entstandene Stegle, Brückle, Zäunle oder Komposthäufle ist da eben nicht zulässig, da der Wasserabfluss behindert wird. Ortsvorsteher Locher will sich überraschen lassen, was die Schau so bringt. Er werde dabei sein und auch interessierte Bürger können kommen.

Wie ernst der Ortschaftsrat die Toilettenfrage am Spielplatz auf dem Dorfanger nimmt, zeigte sich unter dem Punkt Verschiedenes. Die Räte hatten sich schlau gemacht und einer hatte sogar schon privat Kosten für eine mögliche Mietcontainerlösung, zumindest für die Sommermonate, eingeholt. Eine machbare Idee, aber leider nicht ganz billig. 2000 bis 3000 Euro wären da wohl fällig und die Reinigung bliebe am Fronmeister hängen.