Burladingen OGV Ringingen fehlen die Helfer

Burladingen-Ringingen (hp). Der Obst- und Gartenbauverein Ringingen hofft auf Unterstützung, bislang allerdings vergeblich. Zu einem Treffen am Freitag, an dem das Interesse am Lehrgarten auf Weiler ausgelotet werden sollte, kam niemand. Der Aufruf "Bitte unterstützt den OGV damit dieser weiterhin in Ringingen ein Bestandteil des Vereinsleben ist", verhallte damit ohne Resonanz. Die Vorsitzende Ursula Dieter, ihre Stellvertreterin Agnes Rupp und Beisitzer Klemens Wahl blieben unter sich.