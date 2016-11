Burladingen Nicht alle Träume gehen in Erfüllung

Burladingen-Melchingen. Die Veranstaltung soll einmal monatlich stattfinden. Interessante Menschen aus der Region sollen über Unbekanntes, Kurioses, Bewundernswertes und Fantastisches berichten. Eine Art Kaleidoskop der Region und ihrer Menschen, ihrer Vielfalt, Eigenarten und ihres reichen Erfahrungsschatzes.

Zum Auftakt war Pfarrer Martin Rose aus Trochtelfingen im vollbesetzten Café Anne zu Gast. Sein Erfahrungsbericht über "Neuankömmlinge auf der Alb" setzte gleich ein Ausrufungszeichen. Rose ist ein Pfarrer, der auf Grund seiner Tätigkeit mit dem Thema vertraut ist. Nach einer musikalischen Einleitung von Jakob Ortlib am Klavier und Daniel Ruggaber an der Trompete übernahm Franz Xaver Ott, Dramaturg und Regisseur am Theater Lindenhof, die Moderation und sorgte für ein offenes Gespräch, bei dem das Publikum eingebunden war.

Pfarrer Martin Rose verdeutlichte die Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit. Er berichtete aus dem Ort Mägerkingen, in dem er arbeitet. Auch dort habe es eine ganze Weile gedauert, "bis die Hilfe durch die Bevölkerung ansprang". Ein Problem sei das Aufeinanderprallen vieler Kulturen in den Flüchtlingsheimen.