Burladingen Neue Flugversucheauf dem Himmelberg

Burladingen-Melchingen. Für den Autor war Schuberts Liederzyklus ein Sinnbild für die Heimatlosigkeit. Er verknüpft Schuberts Leben und dessen Arbeit am Liedzyklus mit seinen eigenen Erfahrungen von Fremdheit. Durch die weltweiten Fluchtbewegungen hat die Winterreise neue Aktualität bekommen. Geschichten von Neuangekommenen und Heimatsuchenden werden Raum bekommen.

1997 hatte Regisseur Christoph Biermeier die "Winterreise" von Peter Härtling inszeniert. Wie ist das, nach 20 Jahren ein Stück wieder aufzugreifen? "Schön", sagt er, "wie eine Reise in die Vergangenheit." Aber es sei auch erschütternd, wenn man merke, wie sich in diesen 20 Jahren die Zeiten verschärft haben. 1997 seien Vertreibung und Flucht Themen des Zweiten Weltkriegs gewesen. Mit der Flüchtlingskrise seien neue Erfahrungen dazugekommen, die das Stück dramatisch verändern.

"Wir haben also in der ›Winterreise‹ die Heimatlosigkeit von Schubert im 19. Jahrhundert, die von Härtling Mitte des 20. Jahrhunderts und die von heute." In der neuen Inszenierung kommen Asylsuchende von heute dazu und stehen mit auf der Bühne. "Es ist also ein Neubefragen des Stücks und ein Wiederentdecken", sagt er.