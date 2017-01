Burladingen Nautle haben das Ringtreffen im Blick

Josef Entreß ging auf die Details des Ringtreffens einging. Los geht es am Samstag, 4. Februar, um 13.30 Uhr an der Zunftstube mit einem Kinder- und Jugendnachmittag. Um 16 Uhr stellt die Narrenzunft Horig aus Gammertingen den Narrenbaum. Um 17.30 Uhr findet für die Narren in der Kirche St. Fidelis Burladingen eine Messe statt. Ab 20 Uhr findet in der Stadthalle in Burladingen der Ringball für die Mitglieder der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte statt, während bei der Zunftstube mit Barzelt und DJ sowie in verschiedenen Besenwirtschaften und Lokalen die Partynacht steigt.

Am Sonntagmorgen findet ebenfalls in der Stadthalle der Zunftmeisterempfang statt. Um 13.30 Uhr gibt es den großen Narrensprung vom Kreisverkehr zum Festplatz mit rund 4000 Hästrägern. Am Ende wies Entreß augenzwinkernd daraufhin, dass man sich beim Ringball zu benehmen habe, denn dort habe man einen "besonderen" Hausmeister.

Und dann unterbrach auch schon Hausmeister "Schorsch Scheifele" alias Hubert Pfister die Ansprache. Er hatte mit seinen vorbeugenden Ratschlägen die Lacher des Publikums auf seiner Seite.