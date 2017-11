Burladingen Musikverein zieht alle Register seines Könnens

Eröffnet wurde das Konzert von den Kindern der Bläserklasse unter der Leitung von Markus Best und der neuen Jugendgruppe mit Jugendlichen aus Hörschwag, Melchingen und Stetten unter der Leitung von Mathias Schäfer.

Dominik Schäfer, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins Stetten/Hörschwag, begrüßte zahlreiche Gäste zum Jahreskonzert. Ein eindrucksvolles Zeugnis der guten Jugendarbeit gaben die sechs Nachwuchsmusiker der Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule und der Jugendmusikschule unter der Leitung von Markus Best. Mit "Let us Start" und "Variations on a French Folksong" begeisterten sie die Zuhörer; als Zugabe spielten sie "A Fine Day". Danach trat die Jugendgruppe unter der Leitung von Mathias Schäfer mit "Aufzug", "Menuett" und "Gloria" auf, ehe sie als Zugabe "Schwabenherz" zu Gehör brachte.

Jetzt betraten die aktiven Musiker die Bühne. Hans-Jörg Barth führte durch das Programm, das mit "I Would Do Anything for Love" von Meat Loaf begann. Danach gab es aus dem Tanzfilm "Dirty Dancing" den Titelsong "Time of my Life" zu hören, ehe das Stück "Can’t Help Falling in Love For You" von Elvis Presley zu hören war; Diana Dehner trat als Solistin ins Rampenlicht. Schließlich erinnerte der Musikverein mit "Schmelzende Riesen" an die Klimaveränderung und die verschwindenden Gletscher.